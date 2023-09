Lavrov: “nessun contatto con la delegazione americana al G20”

StrettoWeb

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con la delegazione americana in occasione del G20 a Nuova Delhi. “Per quanto riguarda i contatti bilaterali, no, non abbiamo comunicato”, ha detto Lavrov, citato dalla Tass, in riferimento agli americani. A marzo, durante il vertice dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi, Lavrov aveva avuto un breve colloquio di 10 minuti con il collega americano Antony Blinken, il primo dall’invasione russa dell’Ucraina.