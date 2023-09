Kim Jong-un è entrato in Russia all’alba: vedrà Putin per parlare di armi e risorse militari

StrettoWeb

Il treno del leader nordcoreano Kim Jong-un ha attraversato poche ore fa il confine con la Russia, secondo il ministero della Difesa nazionale sudcoreano e la televisione di stato russa. Qui è previsto un vertice con il presidente Vladimir Putin. Come si legge in una nota inviata ai media da un portavoce dello Stato maggiore congiunto della Corea del Sud, il treno ha attraversato il ponte dell’amicizia sul fiume Tuman, l’unica via di trasporto terrestre che collega i due paesi, “la mattina presto” (ora locale) oggi.

Fonti ufficiali nordcoreane e russe non confermano ancora quando e dove avrà luogo l’incontro tra i due leader, che dovrebbe svolgersi mercoledì, forse nella città di Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo. Nel corso del vertice entrambi i Paesi potrebbero concordare uno scambio di armi e risorse militari.