La Jonio-Tirreno non chiuderà, Occhiuto: “grande risultato della Regione, grazie a Moroni”

“Una bella notizia per una parte importante della Calabria. Dopo il via libera del Ministero delle Infrastrutture, anche l’Anas ha dato l’ok alla proposta avanzata dalla Regione Calabria sulla galleria Limina: non ci sarà, dunque, alcuna chiusura e i lavori verranno fatti di notte. La squadra della Regione ha raggiunto un grande risultato, inimmaginabile solo qualche settimana fa”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Un grazie particolare al direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della Cittadella, Claudio Moroni, vero artefice della nostra proposta e dunque protagonista di questo risultato“, conclude Occhiuto.