Ispica, incontro su “Palazzo Bruno di Belmonte, il liberty: cultura e architettura”

StrettoWeb

Promosso dal Comune di Ispica, dalla Pro Loco Spaccaforno e da BCsicilia, si terrà domenica 24 settembre 2023 alle ore 18,30 in Corso Umberto I, 45, a Ispica, in provincia di Ragusa, un incontro su “Palazzo Bruno di Belmonte, il liberty: cultura e architettura”. Introdurrà il convegno il dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. Previsti gli interventi del prof. Paolo Nifosì che parlerà su “Palazzo Bruno di Belmonte nella produzione Liberty di Ernesto Basile”, del prof. Tanino Golino, Vicepresidente del Museo Civico “Tempo”, con una comunicazione su “Il ruolo della donna nel Liberty di Canicattini Bagni”, del prof. Salvatore Petruzzelli, Ricercatore sul fenomeno e storia dell’emigrazione siciliana del Museo Civico “Tempo”, che parlerà su “Canicattini Bagni, decori e rivoluzione sociale”, ed infine dell’arch. Sergio Abbate che affronterà il tema “La committenza nel recupero del Liberty: verso una nuova consapevolezza”.

L’incontro permetterà di indagare gli aspetti più interessanti legati allo stile floreale diffusosi nei primi anni del Novecento in tutta Europa. Il Liberty, che non riguardava solo gli aspetti architettonici ma comprendeva anche le decorazioni di ringhiere, lampadari e mobilio, analizzato come fenomeno legato alla società, alle comunità che costruivano le proprie case con il nuovo stile e al ruolo delle donne in quel contesto.

L’iniziativa si tiene nell’ambito della manifestazione culturale “Settembre a Palazzo”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Ispica e dall’Associazione Pro Loco, realizzata con l’obiettivo di valorizzare Palazzo Bruno di Belmonte, costruito nei primi anni del Novecento dalla famiglia Bruno di Belmonte e progettato dall’architetto palermitano Ernesto Basile, massimo esponente dello stile Liberty europeo.