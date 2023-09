Inzaghi torna a parlare di Reggina. E intanto al mare “allena” il piccolo Edo: “che fucilata” | VIDEO

StrettoWeb

Dopo un anno intenso, e un’estate altrettanto intensa, Pippo Inzaghi ha deciso di godersi le vacanze con la famiglia, che da qualche mese ha visto aggiungersi la nuova arrivata Emilia. Dopo i 50 anni, festeggiati a Reggio Calabria, l’ex allenatore della Reggina ha lasciato la città dello Stretto e ora si sta rilassando al mare. E, tra un bagno e l’altro, c’è anche spazio per “allenare” il piccolo Edo, il nuovo principino di casa Inzaghi. Il primogenito dell’ex attaccante infatti, come si può vedere in un video Instagram, gioca in riva al mare con il papà e il nonno. Dopo aver ricevuto il pallone, così come gli ha insegnato il padre, skip e poi tiro: “che fucilata” urla il mister, mentre la nonna (fuori dalla camera) sta a guardare.

In tutto ciò, non manca il tempo a Inzaghi per parlare di Reggina. In un’intervista odierna al Messaggero, in cui si è parlato soprattutto di Serie A, c’è stato anche spazio per un piccolo passaggio sugli amaranto. “sono al mare, in vacanza, purtroppo ancora colpito da quello che è successo a Reggio Calabria. Ma un giorno tornerò in quella città e con i tifosi ci prenderemo una rivincita tutti insieme”, ha affermato il mister, che in realtà non ha fatto altro che ribadire un concetto già evidenziato più volte, sin da quando ha salutato il popolo reggino. Un giorno tornerà. E speriamo che sia il prima possibile…