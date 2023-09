StrettoWeb

Dramma ad Imola dove un centauro di Cosenza è morto in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via D’Agostino. Il motociclista era un medico chirurgo specializzato in ortopedia.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118. Inutili i tentativi di rianimare il malcapitato calabrese da parte dei medici.