Un terribile incidente stradale si è verificato a Crotone, in via Giovanni Paolo II. Nell’impatto tra una moto ed un’auto hanno avuto la peggio una bimba di 8 anni ed il padre. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, le condizioni della bambina sono gravi.

Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine, i quali stanno indagando sulle dinamiche del sinistro.