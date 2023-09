Furioso incendio sull’A2 tra Gioia Tauro e Rosarno, altissima colonna di fumo nero | FOTO

StrettoWeb

Un furioso incendio è divampato, poco fa, sulla Salerno – Reggio Calabria nel tratto tra Gioia Tauro e Rosarno su una collina alle spalle dell’autogrill. Dall’autostrada, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, si scorge in maniera evidente un’altissima colonna di fumo nero. Sul posto starebbe arrivando un canadair per spegnere il vasto rogo.