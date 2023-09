Incendio a Bellolampo, Giambona: “a rischio la raccolta differenziata, il sindaco intervenga con urgenza”

StrettoWeb

“L’incendio divampato ieri all’impianto TMB di Bellolampo, oltre al danno ambientale, rischia di rallentare il servizio di raccolta differenziata e, cosa ancor più grave, potrebbe compromettere il buon esito della raccolta dell’umido”. Lo dice Mario Giambona parlamentare regionale del Partito Democratico.

“Invece di minimizzare quanto accaduto e definire gufi quanti si interrogano sulle cause e sulle ricadute per i palermitani, la Rap e l’Amministrazione Comunale dovrebbero rispondere nel merito. Ancora non si conosce la natura dell’incendio, né si sa a quanto ammontano i danni e quanto ci vorrà per ripararli. È evidente che la gestione della discarica di Bellolampo è inadeguata, – aggiunge Giambona – i controlli scarseggiano e non viene garantita la sicurezza sul posto di lavoro. Per risollevare le sorti di Bellolampo, dove a breve entrerà in funzione la settima vasca, servono le migliori risorse e le migliori energie dell’azienda. Per questo – conclude – mi rivolgo al presidente di Rap e al Sindaco affinché mettano in campo ogni iniziativa utile ad accelerare il ritorno alla normalità“.