StrettoWeb

Situazione critica per quanto riguarda gli incendi in provincia di Messina. Dopo i vasti roghi della notte, anche con la luce del giorno la situazione non è migliorata. Le fiamme stanno lambendo la strada provinciale Falcone-Montalbano, in contrada Conche del territorio di Falcone/Tripi.

Allo stato attuale, la strada provinciale è interdetta al transito dalla Polizia Municipale. Le autorità sono in costante contatto con la Protezione Civile, i vigili del fuoco e forestale.