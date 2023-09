Il presidente Schuler raggiante: “è la stagione migliore di sempre per Taormina”

StrettoWeb

“Nonostante un po’ di sbandamento per effetto delle problematiche riguardanti l’Aeroporto di Catania, alla fine questa sarà la stagione migliore di sempre per Taormina”. E’ quanto ha detto a TN24 il presidente dell’Associazione Albergatori Taormina, Gerardo Schuler.

“Ci siamo lasciati alle spalle, con un bilancio certamente ottimo, il mese di agosto che ha avuto un tasso medio di occupazione delle camere in città pari al 95% e ciò anche tenendo conto che i primi 10 giorni sono stati ancora condizionati dalla parziale chiusura dell’aeroporto di Catania. Poi come da copione Taormina si è riempita e siamo arrivati al 98% e al sold out per diversi giorni di tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere. Ora, come detto, siamo al sold out in questo primo fine settimane di settembre”, rimarca.

“Le previsioni sono ottime anche per questo mese di settembre, che da sempre è caratterizzato dall’arrivo in città di una clientela alto spendente e da un movimento di maggiore qualità. Poi ottobre avrà le prime tre settimane buone e nella seconda decade un calo fisiologico. Complessivamente ci aspettiamo anche un autunno importante per proseguire quella che, alla fine, sarà la migliore stagione di sempre”, conclude.