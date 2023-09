StrettoWeb

“Le forze ucraine hanno superato in modo decisivo la prima linea difensiva russa nei pressi di Zaporizhzhia, dopo settimane di minuzioso sminamento, e si aspettano avanzamenti più rapidi mentre premono sulla seconda linea, più debole”, ha dichiarato il generale che guida la controffensiva meridionale, Oleksandr Tarnavsky, in un’intervista al quotidiano britannico The Observer. “Siamo tra la prima e la seconda linea difensiva”, spiega.