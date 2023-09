Giuseppe Scopelliti accolto a braccia aperte a Catanzaro: “è stato bello ritrovare tanti amici”

StrettoWeb

“Io sono libero“, il libro di Giuseppe Scopelliti, presentato anche a Catanzaro. Prosegue dunque il tour dell’ex governatore della Calabria, già sindaco di Reggio Calabria, la cui carriera politica è stata bloccata bruscamente da una vicenda giudiziaria che lo ha travolto portandolo ad essere rinchiuso in quel carcere di Arghillà che lui stesso aveva inaugurato.

“Ieri a Catanzaro – scrive Scopelliti sulla sua pagina Facebook allegando le foto presenti nella gallery scorrevole in alto -. Un grande grazie all’associazione Oltre, a Pasquale Motta, a Don Francesco Farina ed all’avvocato Felice Foresta. È stato bello ritrovare Claudio Parente, Massimo Poggi, Emilio De Masi, insieme a tanti altri amici presenti”.

“La politica deve tornare a fare la politica. Bisogna che la politica recuperi il ruolo e che riequilibri i tre poteri dello Stato, attuando quella stagione delle riforme che gli italiani si aspettano e che porterebbe l’Italia ad essere un paese ancora più forte e credibile, come le altre democrazie europee avanzata. Il faccio il tifo per questa leadership rappresentata da Giorgia Meloni, affinché questo Paese diventi forte libero e giusto“, ha dichiarato Scopelliti in un’intervista a margine dell’incontro.

“Ho smesso di dare il mio contributo. Sono un osservatore della politica e oggi la politica deve avere il coraggio di osare, cioè parlare meno e fare molto di più“, ha risposto Peppe Scopelliti incalzato su una sua eventuale candidatura e su un suo probabile ritorno in politica.