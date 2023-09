Giorgia Meloni è arrivata in India per il G20

StrettoWeb

Grande esordio per il Premier Giorgia Meloni a Nuova Delhi, sbarcata da poco per partecipare al Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20, in programma il 9 e il 10 settembre. Un’accoglienza calorosa, quella riservata al Primo Ministro: ad attenderla, il Ministro dell’Agricoltura Shobha Karandlaje, in abiti tradizionali, che le ha riservato uno spettacolo caratteristico dichiarando che “ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, all’aeroporto di Nuova Delhi”. Presente anche l’ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca.

Un gruppo di danzatrici si è esibito in balli popolari, poi il dono di una corona di fiori e la tipica decorazione sulla fronte, il bindi, un punto rosso che racchiude il sesto chakra, ovvero la “saggezza nascosta”. Giorgia Meloni si è mostrata sorridente e felice del caloroso benvenuto in terra indiana. Un momento di svago prima delle importanti questioni che verranno affrontate domani e dopodomani.

Tra i bilaterali che avrà il Presidente del Consiglio, ci sarà anche quello con il padrone di casa, Narendra Modi, per un confronto diretto e produttivo tra le due nazioni. Tanti sono gli appuntamenti in agenda per il nostro Primo Ministro: previsto per domani l’incontro con il premier cinese Li Qiang, il quale segue la positiva visita del Ministro Tajani a Pechino. L’obiettivo del confronto riguarderà i negoziati sulla Via della Seta, con l’Italia ancora in forse sull’uscita o meno dall’accordo economico. L’appuntamento precede la visita del Premier italiano, entro fine anno, in Cina.