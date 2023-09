Gioia Tauro: primo giorno di lavoro per i 33 neoassunti all’Agenzia delle Dogane

StrettoWeb

Inizia oggi l’esperienza in ADM Calabria per i vincitori dell’ultimo

concorso bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono 33 i neoassunti che prenderanno servizio nei diversi uffici dislocati sul territorio calabrese, con un ulteriore incremento previsto nei prossimi mesi a conclusione delle ultime fasi delle procedure concorsuali, ancora in itinere per alcuni profili professionali. Reggio Calabria, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Roccella Jonica sono le sedi che andranno ad arricchirsi delle nuove e brillanti professionalità che in questi mesi hanno affrontato le severe prove del secondo concorso espletato da ADM in poco più di tre anni, che hanno consentito l’immissione in servizio di oltre di 2000 dipendenti, di cui ben un centinaio in Calabria.

Grazie all’incremento di organico nel territorio calabrese, potrà essere finalmente assicurato il salto di qualità nella gestione di porti ed aeroporti, nella lotta al narcotraffico e alla contraffazione, nel controllo

del gioco lecito e dei generi di monopolio, nonché in tutti gli altri settori decisivi per lo sviluppo e il presidio del territorio. “La giovane Direzione Territoriale con sede a Gioia Tauro, in un porto che si colloca nella classifica dei primi dieci in Europa nonché leader italiano nel transhipment con i suoi tre milioni di containers movimentati all’anno, è pronta ad accogliere le nuove leve” – ha dichiarato il suo Direttore, Antonio Di Noto – “con la passione che ha sempre

contraddistinto le attività dell’Agenzia, nella consapevolezza che tutti noi siamo chiamati a svolgere un compito assai importante: servire lo Stato a tutela del bene comune”.