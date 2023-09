Gioacchino Criaco emoziona Reggio: “la scalinata del Cilea non bastava, ci siamo presi il corso”

StrettoWeb

Ieri sera di fronte al Teatro Cilea di Reggio Calabria si è tenuta la “lezione popolare” di Gioacchino Criaco dal titolo “E adesso spoliati: l’ideologia del turismo non salverà la Calabria“. La location doveva essere la scalinata del Cilea, ma come spiega lo stesso scrittore “non è bastata, ci siamo presi il Corso“. Il celebre scrittore originario di Africo è diventato emblema stesso di una Calabria che langue, ma con dignità e speranza, nonostante tutto.

“I dialetti calabresi non hanno i verbi al futuro“, disse lo stesso Gioacchino Criaco qualche mese in un incontro culturale a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Una considerazione disincanta e significativa, dalla quale partire per guardare con fiducia al destino di questa regione.

“Riempiamo il Corso di Reggio – aveva scritto lo stesso Criaco sui social per annunciare l’iniziativa – e ovviamente non ci saranno lezioni, nessuno deve insegnare niente a nessuno. Parleremo fra noi, noi che non siamo migliori degli altri, ma che siamo convinti ancora che il resistere, il lottare abbiano un senso. Che non riconosciamo padroni, che non ci siamo mai sentiti subalterni. Che siamo coscienti della straordinarietà della terra a cui apparteniamo, ma pure degli scempi inflitti, degli attentati in corso. Noi che non corriamo per essere i primi, che non interpretiamo la vita come competizione. Che abbiamo solo bisogno di contarci, per capire che siamo in tanti. Noi poco o per niente riusciti“.

L’incontro si inserisce negli incontro di “bizzòlo – una festa del giornalismo”, prima iniziativa pubblica dell’Associazione More, con racconti fotografici, testimonianze in diretta e le lezioni popolari di Valentino Santagati, Gioacchino Criaco e Daniele Castrizio. La spoliazione è stato il tema al centro degli eventi proposti dal Laboratorio dell’associazione MORE, editrice del periodico bizzòlo. Nella gallery fotografica scorrevole in alto alcune immagini della serata di ieri postate sulla pagina Facebook dello scrittore.