Germanà (Lega): “Salvini in Europa difende diritto di mobilità dei siciliani”

“Siamo soddisfatti per le notizie che arrivano oggi da Barcellona, dove il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Consiglio informale dei ministri Ue, insiste su un tetto massimo al prezzo dei biglietti. Tema caro alla Sicilia e alle Isole”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, segretario in commissione Lavori Pubblici e vicepresidente del gruppo Lega a Palazzo Madama.

“È la prima volta, con Matteo Salvini al Mit, che sentiamo parlare concretamente di queste tematiche in Europa. Avanti così per tutelare il diritto alla mobilità di milioni di cittadini”, conclude Germanà.