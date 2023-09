Forza Italia, Occhiuto: “faremo strada grazie agli insegnamenti di Berlusconi”

StrettoWeb

“Noi apparteniamo a un grande partito che ha avuto il migliore dei maestri della politica, Silvio Berlusconi, un uomo del fare e della comunicazione. Sono convinto che faremo una grande strada come Forza Italia, non solo se ricorderemo di avere avuto questo grande maestro, ma se metteremo in pratica i suoi insegnamenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla convention di Forza Italia in corso a Paestum.

“Il mio ringraziamento, inoltre, va al vice premier Antonio Tajani, che sta dimostrando capacità straordinarie, e che mi sta sostenendo nel rapporto con il governo per il raggiungimento di importanti risultati per la mia Regione”, conclude Occhiuto.