Forza Italia, Caruso: “Sicilia sempre centrale per partito e centrodestra nazionale”

“La grande manifestazione in corso a Paestum in questi giorni conferma la centralità di Forza Italia nel panorama politico italiano, come casa naturale dei moderati e dei liberali, nel segno del progetto politico che Silvio Berlusconi ha lanciato quasi trent’anni fa e che oggi in tanti continuiamo a portare avanti nel suo nome”. Lo dichiara Marcello Caruso, Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“La presenza di una più che nutrita rappresentanza siciliana del partito è a sua volta la prova dell’entusiasmo presente fra centinaia di parlamentari, amministratori locali, simpatizzanti e attivisti che dimostrano che la Sicilia ha svolto e continua a svolgere un ruolo centrale nella vita di Forza Italia. Quello siciliano resta un contributo di entusiasmo, energia e idee che sono essenziali non solo nel partito, ma in tutto il centrodestra e per affermare ancora una volta l’importanza di guardare alla Sicilia e a tutto il Meridione come risorsa essenziale per la buona politica e per rafforzare il Governo del paese”, conclude Caruso.