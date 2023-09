Figc, basta “casi Reggina”. Gravina: “anticipare le iscrizioni al 10 giugno, evitiamo x e y”

StrettoWeb

La Figc non vuole più “casi Reggina”. Dopo l’estate calda, per i motivi ben noti dalle parti dello Stretto, l’obiettivo è anticipare le iscrizioni al 10 giugno. Lo spiega la stessa Federazione in un comunicato successivo all’ultimo Consiglio Federale. “Un risultato importante – si legge nella nota – raggiungibile attraverso un fitto calendario di riunioni in modo da arrivare al voto già nella prossima riunione del Consiglio”.

“Vogliamo anticipare al 10 giugno – ha dichiarato Gravina – il termine ultimo per poter definire conclusa ogni operazione di verifica di ammissione ai campionati, quindi entro il 31 maggio bisognerà adempiere ad una serie di attività che prima erano previste a fine giugno. In sostanza guadagniamo un mese per evitare di mettere le x e le y nei calendari dei campionati”.