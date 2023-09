Fico a Reggio Calabria: “urge una legge per il salario minimo. Alleanza con il Pd? Vedremo” | INTERVISTE

StrettoWeb

E’ battagliero l’ex presidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, a Reggio Calabria, presso il Museo del Bergamotto, per un’iniziativa sulla proposta di legge sul “salario minimo”. “Sono molto contento del lavoro in Calabria, abbiamo già raccolto tante firme grazie all’impegno degli attivisti. Sotto i 9 euro l’ora lordi si muore di fame e significa in sostanza sfruttamento. Alleanza con il Pd, Sinistra Italiana, Azione? Vedremo, sicuramente ci dovremo confrontare. Punti in comune? Sull’Autonomia differenziata con i Dem va fatta una battaglia insieme”, evidenza Fico.

Il coordinatore del M5S, il polistenese Giuseppe Fabio Auddino, ha evidenziato: “dobbiamo difendere sia i disoccupati e sia chi lavora. La legge sul salario minimo è fondamentale appunto per proteggere il lavoratore. Siamo dalla parte giusta perché difendiamo il lavoro ed in questi anni non sempre è stato fatto”. Presenti in sala esponenti degli altri partiti di Centro/Sinistra, tra cui il segretario regionale e parlamentare del Pd, Nicola Irto.

Reggio Calabria, Auddino (M5S): "fondamentale una legge sul salario minimo"

