Festa di Madonna: giovedì presso la Villetta De Nava una mostra ed un incontro su Maria

In occasione della Festa in onore di Santa Maria Madre della Consolazione , l’AIParC -Associazione Italiana Parchi Culturali, l’Associazione Culturale Anassilaos, l’Associazione Calabria dietro le Quinte e la Biblioteca “Pietro De Nava”, nell’ambito delle manifestazioni programmate dal Comune di Reggio Calabria in onore della Madonna della Consolazione, propongono una iniziativa che si terrà giovedì 7 settembre presso la Villetta De Nava. Alle ore 17,30 sarà inaugurata una Mostra Libraria e Filatelica dedicata alla Beata Vergine Maria nell’arte figurativa e nella filatelia a cura della stessa Biblioteca De Nava e dell’Associazione Culturale Anassilaos (Circolo Filatelico). Subito dopo, alle ore 18,00 Salvatore Timpano, Presidente AIParC e studioso di arte figurativa, terrà una conversazione dedicata a Maria nell’arte con una puntuale analisi della maniera in cui l`arte ha raccontato la figura e la vita di Maria di Nazaret e quali tracce ci sono pervenute delle prime sue raffigurazioni. L’arte, «bibbia dei poveri», nel tempo ha dato un volto alla fede del popolo di Dio verso Maria, raccontando visivamente i diversi episodi della sua vita e celebrando sul piano figurativo i tanti titoli con cui i credenti l’hanno invocata e la chiesa l’ha riconosciuta (Madre di Dio, sempre Vergine, Assunta in Cielo, Immacolata, Madonna del Rosario, Madre della Grazia). Dal suo immacolato concepimento all’annunciazione, fino alla sua glorificazione tra i santi, alcuni dei più grandi capolavori ripercorrono e ripresentano la vita di Maria, permettendo di entrare artisticamente nella sua vita e nel messaggio che essa custodisce.

Tele, pale d’altare, affreschi, mosaici aprono uno scorcio attraverso il quale si intrecciano la profondità dello sguardo di Maria e l’intensità del tratto e dell’opera degli artisti. Alla manifestazione interverranno Irene Calabrò, Assessore Cultura Comune Reggio Calabria; Salvatore Timpano, Presidente AIParC -Associazione Italiana Parchi Culturali Stefano Iorfida, Presidente Ass. Anassilaos; Daniela Neri, Responsabile Biblioteca De Nava; ; Giuseppe Mazzacuva, Presidente di Calabria dietro le quinte. Da parte sua il Circolo Filatelico dell’Associazione Anassilaos rilancia la proposta, più volte avanzata, dell’emissione di un francobollo da dedicare alla Madonna della Consolazione. Per la circostanza ha rielaborato un probabile valore bollato celebrativo della Patrona.