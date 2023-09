La ferrovia jonica entra nel futuro: dal 2024 arrivano gli Intercity Blues

StrettoWeb

Che per le infrastrutture e i trasporti in Calabria siamo ad un punto di svolta è fuori da ogni dubbio. L’unico quesito però è: sapremo cogliere il momento e guardare al futuro con fiducia? A marzo 2023 era stato inaugurato il primo treno Blues della Calabria, che copre una tratta regionale sulla jonica. Dal 2024 dovrebbero entrare in servizio i primi treni ibridi di Trenitalia, Blues, per i servizi Intercity Taranto – Reggio Calabria. Si tratta di sette convogli HTR 412 Intercity, dotati di un allestimento interno concepito per servizi Intercity a media e lunga percorrenza.

In base a quanto emerso fino ad ora, gli allestimenti di prima e seconda classe saranno costituiti da poltrone disposte vis-à-vis, per lo più in corrispondenza dei finestrini. Non è ancora noto se saranno convogli a tre o quattro casse e di conseguenza quale sarà il numero di posti a sedere offerti. I nuovi treni ibridi avranno una livrea dedicata che li renderà distinguibili da quelli della Divisione Regionale. Avranno un differente schema di coloritura basato sul bianco e l’azzurro.

I sette convogli saranno tutti destinati al servizio Intercity Taranto – Reggio Calabria, ma è possibile che i servizi vengano estesi verso località limitrofe. Attualmente la tratta in questione conta due coppie di treni effettuati con locomotive Diesel D.445 e tre carrozze Tipo Z. Prodotti in Italia da Hitachi Rail, i “Blues Intercity” avranno una classificazione diversa dai convogli in consegna alla Regionale. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, saranno dotati di alimentazione elettrica a 3 kV cc, Diesel e con batterie; raggiungeranno una velocità massima di 160 km/h.