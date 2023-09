StrettoWeb

Prima gara stagionale e della storia al Granillo, domenica alle 15, per la Fenice Amaranto. E così, col ritorno delle partite in casa, ritorna anche il periodico “Forza Reggina”. Il Direttore Antonello Placanica riparte con un editoriale dal titolo “Bonjour Tristesse”. E’ il primo numero della stagione e l’impatto non può che essere scioccante dopo i tristi fatti vissuti in estate.

Spazio al numero completo e in PDF da scaricare qui di seguito.