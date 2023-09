Fanno sesso in aereo e il VIDEO diventa virale: l’assurda storia di un coppia sconosciuta, “non l’ho più vista”

StrettoWeb

Il fatto è accaduto qualche giorno fa, eppure il video è diventato talmente virale che se ne continua a parlare ancora oggi. E, alla storia, si aggiunge un ulteriore elemento esilarante. L’episodio a cui si fa riferimento è quello di una coppia di ragazzi beccata a far sesso in un volo Easyjet che da Luton si dirigeva a Ibiza. Ancor più inaspettata è la reazione di tutti i presenti: quando il personale di bordo li scopre, e apre la porta del bagno davanti a tutti i passeggeri, questi ultimi cominciano ad applaudire ed esultare, prima che il ragazzo protagonista della storia richiuda in fretta.

Ma non è tutto. C’è un ulteriore capitolo assurdo di una storia altrettanto assurda: i due, infatti, non si conoscevano prima del volo e hanno perso i contatti. A raccontarlo è il ragazzo, il 23enne Piers Sawyer, intervistato addirittura dal Sun per l’occasione: “è successo dopo una lunga giornata passata a bere. Era seduta di fronte a noi con la sua amica. Aveva 23 anni ed era bella. Mio fratello ha detto che avremmo dovuto scambiarci i posti, così è venuta a sedersi accanto a me. Devono essere passati 40 minuti dall’inizio del volo quando ci è venuta l’idea e l’abbiamo messa a punto. C’erano due assistenti di volo vicino ai bagni e sono abbastanza sicuro che ci hanno visto entrare”. Dopo il “fattaccio”, però, i due non si sono scambiati contatti né altro. E lui sembra esserci rimasto un po’ male: “ho pensato alla ragazza. Sarebbe bello rivederla ma non ho avuto il suo numero“.