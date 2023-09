Fabio Foti (M5S) affonda l’Amministrazione: “partita Vialli tarocca, Fenice Amaranto e Novella Calligaris umiliata”

StrettoWeb

“Partita tarocca e Fondazione Vialli Mauro infuriata. Illogica assegnazione della Reggina ad un gruppo con basso fatturato ed inesistente esperienza sportiva. Novella Calligaris umiliata e non supportata. Il tutto in una settimana. Ad altre latitudini ci si soffermerebbe a riflettere sulle proprie deficienze decisionali. Con umiltà e rispetto per la propria comunità. Ad altre latitudini, appunto”.

Così, su Facebook, Fabio Foti, esponente di vertice del Movimento 5 Stelle cittadino. Foti affonda l’Amministrazione per le scelte delle ultime ore: la figuraccia con la partita di Vialli, la Reggina affidata alla “Fenice Amaranto” e la mancata “considerazione” di una campionessa come Novella Calligaris, che ha attraversato lo Stretto per una giusta causa.