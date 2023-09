Fabbian, quel retroscena prima del gol e il Mondiale Under 20: “non volevo tradire la Reggina”

StrettoWeb

“Per quel che riguarda il Mondiale Under 20, sì, mi è dispiaciuto ma lasciare la Reggina mi sarebbe suonato quasi come un tradimento dopo la bella annata fatta”. A parlare così è Giovanni Fabbian, fresco di primo gol in Serie A. Un Mondiale Under 20 è una bella occasione, ma gli amaranto si stavano giocando la Serie A (sigh!) in quel momento e Fabbian non se l’è sentita. Voleva “ricambiare” ciò che Reggio gli ha dato, cioè la possibilità di prendersela comunque, quella Serie A, anche se ora la Reggina annaspa.

E così, a pochi minuti dall’ingresso in campo, subito il primo gol tra i grandi, alla Pippo Inzaghi, come gli ha insegnato lui, di rapina, come abbiamo avuto modo di vedere al Granillo, approfittando dell’errore avversario, in questo caso di Radunovic. E Fabbian svela un retroscena prima di entrare contro il Cagliari: “se davvero, prima di entrare, Thiago Motta mi ha detto ‘Vai e fammi gol’? Verissimo. Mi ha detto quello e poi ha aggiunto altre cose che non ricordo. In quella situazione tu sei con te stesso e basta, concentrato. Vuoi fare bene”.