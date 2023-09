L’Europa nelle mani (di fata) di Ylva Johansson: il Commissario UE beccato mentre sferruzza in Parlamento

StrettoWeb

La vita da politico non è affatto facile: riunioni, eventi, meeting, conferenze e viaggi sono all’ordine del giorno. Un’esistenza fatta di cellulari che squillano e gente che ti cerca h24: questa regola vale per il sindaco della cittadina di 500 abitanti così come per gli esponenti internazionali. Mantenere alta la concentrazione, soprattutto quando gli incontri si prolungano per ore, diventa poi estremamente difficile: nel corso del tempo abbiamo visto politici dormire, giocare al cellulare, disegnare e chi più ne ha, più ne metta.

E c’è chi, poi, unisce l’utile al dilettevole: è il caso di Ylva Johansson, politico svedese e Commissario agli Affari Interni nella Commissione Europea che, a quanto pare, necessitava forse di un maglioncino o di una sciarpa, in previsione delle temperature rigide del Nord Europa, ed ha deciso così di sferruzzare mentre il Presidente teneva il suo discorso. E’ accaduto ieri mentre Ursula von der Leyen parlava sullo stato dell’Unione nella sessione plenaria in Parlamento Europeo: il perché resta un mistero, fatto sta che la Johansson ha tirato fuori i ferri e, da buona signora di casa, ha cominciato a lavorare a maglia, incurante delle telecamere che l’hanno ripresa.

L’esponente di spicco dei socialdemocratici ha inforcato gli occhiali e, tra un dritto e rovescio, ha trascorso il tempo durante l’assemblea. Un passatempo che gli utenti non hanno visto di buon occhio: molti infatti, l’hanno definita una mancanza di rispetto nei confronti della Von der Leyen e di tutti i partecipanti alla sessione. Ma la Johansson sferruzza e va per la sua strada: è così fiera dei suoi lavori che, nel 2020 durante la preparazione di un tavolo per le riunioni, aveva poggiato su ogni posto un paio di calze che lei stessa aveva realizzato.

Tipo la nonnetta che prepara i segnaposti per i parenti che arrivano al pranzo di Natale. E aveva anche twittato orgogliosa: “un privilegio per me lavorare insieme a uomini e donne brillanti e competenti. Per mostrare loro quanto li apprezzi ho fatto dei calzini per tenerli al caldo“. Personalmente, ora sono in attesa di una sola cosa: non mi interessano gli esiti dell’assemblea in Parlamento Europeo. Voglio solo vedere il risultato di questo lavoro a maglia di fino e, soprattutto, capire che tipo di filato usa per andare a comprarlo in merceria!

