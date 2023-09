Eurobirdwatch, in Sila iniziativa per ammirare la migrazione degli uccelli

StrettoWeb

Si svolgerà nel Parco Nazionale della Sila, sabato 30 settembre, a partire dalle ore 09:00, la 31esima edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching in programma in oltre 30 Paesi europei organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di BirdLife Slovacchia. L’Eurobirdwatch, prevede decine di appuntamenti in tutta Italia con escursioni, giochi e gare per tutti in programma nelle oasi e riserve gestite dalla Lipu e in altre aree protette, o ad alta presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline, scelte dagli esperti della Lipu per la presenza di uccelli selvatici.

Grazie agli esperti della LIPU, i partecipanti all’Eurobirdwatch, il 30 settembre potranno imparare a riconoscere gli uccelli e ad apprezzarne l’immane valore che essi hanno nell’ecosistema. In Sila e precisamente nel suo Parco Nazionale – ZPS “Sila Grande”, presso la Zona Speciale di Conservazione “Palude del lago di Ariamacina” si svolgeranno le attività di campo, a cura del GLC di competenza: il Gruppo Locale di Conservazione 121 “Sila” (Calabria). L’evento è patrocinato dall’Ente Parco Nazionale della Sila.

Per Gianluca Congi – coordinatore del GLC – Sila: “torna dopo il successo dello scorso anno l’Eurobirdwatch, per divulgare l’importanza e il ruolo che hanno gli uccelli selvatici nell’ecosistema. Un’occasione per riflettere sui cambiamenti climatici e sull’impatto umano all’interno degli habitat più fragili ma anche per imparare a riconoscere le diverse specie, portando il rigoroso rispetto per tutte le creature alate”.

Per informazioni e per comunicare l’adesione all’evento (consigliabile ma non obbligatoria) inviare un messaggio tramite la pagina ufficiale facebook del GLC – LIPU Sila (www.facebook.com/glcsila/). In caso di condizioni climatiche avverse o proibitive l’evento potrebbe essere annullato, pertanto si consiglia di seguire le eventuali disposizioni nella predetta pagina FB del GLC-SILA.

Inoltre, è raccomandato vivamente di portarsi al seguito binocolo o cannocchiale e di vestirsi con abiti scuri, verdi, mimetici e non dai colori sgargianti. È proibito parcheggiare le auto sul cotico erboso intorno al sito dell’Ariamacina. “Per osservare gli uccelli è necessario far parte del silenzio”, ragion per cui il silenzio dovrà essere uno dei punti fondamentali per la partecipazione, l’osservazione e il censimento degli uccelli selvatici. Buon birdwatching a tutti.