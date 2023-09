Epic Games, la casa madre di “Fortnite”, sommersa dai debiti: licenziati 830 dipendenti

StrettoWeb

Brutte notizie per i dipendenti della Epic Games, l’azienda produttrice dell’ormai popolarissimo videogioco “Fortnite”: il colosso, che ha sede in North Carolina, starebbe attraversando un periodo di crisi nera anzi, nerissima. Il CEO Tim Sweeney, ha infatti spiegato che la Epic Games non se la sta passando proprio bene: i problemi economici infatti starebbero prosciugando le casse dell’azienda che “sta spendendo più di quanto dovrebbe”.

Per tale ragione, si è arrivati ad una decisione drastica: il 16% dei lavoratori infatti, verrà licenziato. Trattasi di 830 dipendenti, informati da una lettera che arriva dai piani alti, e che rischierebbero di andare a casa. La Epic Games ha anche annunciato la vendita di Bandcamp, la piattaforma di streaming musicale indipendente che aveva acquistato appena lo scorso anno. Un passo più lungo della gamba, forse.