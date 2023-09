Emergenza migranti, Meloni e Von der Leyen a Lampedusa: “fermare le partenze illegali”

StrettoWeb

Situazione migranti sempre più complessa a Lampedusa. Oggi il premier Giorgia Meloni, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ed il commissario europeo per gli Affari interni Ylva Johansson, si sono recati nella piccola Isola per tentare di dare risposte alla “crisi”.

“Servono soluzioni serie, complesse, durature e che tutti lavorino nella stessa direzione: non avrebbe senso che una parte si impegni per trovare soluzioni e un’altra parte che per ragioni ideologiche si impegna per smontarle”, afferma Meloni.

“L’immigrazione illegale è problema europeo e merita una risposta europea. Noi abbiamo il dovere di rispettare gli obblighi internazionali, ma decidiamo noi chi e come entra in Europa. Servono alternative valide alle rotte illegali attraverso il rafforzamento dei corridoi umanitari”, rimarca Von der Leyen.

Migranti, Occhiuto: “visita von der Leyen a Lampedusa positiva”

“La visita della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa è positiva. E bene fa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a pretendere sempre più il coinvolgimento delle istituzioni Ue e dei Paesi comunitari nella gestione di questa crisi. Nessuno può voltarsi dall’altra parte, l’emergenza immigrazione non può essere lasciata solo all’Italia. Ci aspettiamo che l’Unione europea sia più vicina e in modo concreto al nostro Paese, e soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, vere Regioni di frontiera dell’Europa sul Mediterraneo”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.