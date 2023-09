Elezioni Monza, De Luca: “qui per rompere gli equilibri”. E poi sfoggia l'”arma vincente” | VIDEO

StrettoWeb

Prosegue con il solito impegno, la campagna elettorale di Cateno De Luca, candidato alle suppletive di Monza. “È una sfida importante quella che stiamo affrontando qui in Brianza. Da una parte c’è Marco Cappato, dall’altra Adriano Galliani, e poi ci sono io, l’outsider noto per rompere gli equilibri”, evidenza il leader di Sud chiama Nord che mostra, in un video, l'”arma vincente“.

“Ho avuto l’opportunità di spiegare perché Sud con Nord è così fondamentale e come Cateno De Luca sia più brianzolo dei brianzoli stessi. Ho condiviso il mio impegno per un futuro migliore per la Brianza. Una cosa è certa: quando mi pongo un obiettivo, mi dedico anima e corpo per raggiungerlo. Sono convinto che il modello amministrativo di “Sud chiama Nord” possa fare la differenza. Il vostro sostegno è fondamentale in questa avventura, e sono grato di avere accanto persone così appassionate e determinate”, rimarca il sindaco di Taormina.