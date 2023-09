Elezioni comunali: si vota a Rosarno, Nocera Terinese e Simeri Crichi, i candidati a sindaco | NOMI

StrettoWeb

Turno elettorale il prossimo 22-23 ottobre nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. In Calabria sono tre i comuni al voto per eleggere primo cittadino e Consigli comunali. A Rosarno candidati ufficiali a sindaco sono ora l’ex esponente socialista Cosma Ferrarini, che è già stato assessore e consigliere comunale e che si presenta alla guida della lista civica “Rosarno Bene Comune”, l’avvocato Michele Pippo Italiano, esponente della sinistra, che guida la lista civica “Rosarno prima di tutto” e Pasquale Cutrì, a capo della lista “Obiettivo Rosarno”.

Mentre, Aurelio Timpani, commissario cittadino Fdi di Rosarno, afferma: “abbiamo deciso di non concorrere alle prossime elezioni comunali di Rosarno. Mai intrapreso ragionamenti in tal senso con nessuno dei candidati a sindaco. Non ci sono state le condizioni politiche per costruire un programma ed una compagine che potesse partecipare fattivamente alla competizione. Una scelta dettata dal fatto che la storia di Fdi avrebbe imposto un percorso ben strutturato e ben definito nel perimetro delle idee e dei valori del partito. Impossibilitati ad ottemperare a questa convinzione, abbiamo preferito rinunciare alla presentazione della lista. Qualsiasi altra analisi è solamente frutto di fantasiose ricostruzioni giornalistiche”.

A Nocera Terinese i candidati a sindaco sono tre: Saverio Russo, sostenuto dalla lista “Liberi di Scegliere”, Antonio Macchione, con la lista “Progetto Nocera” e Sonia Rocca, sostenuta dalla lista “Rinascita per Nocera”.

A Simeri Crichi sono tre i candidati a sindaco: Luigi Talarico che guida la lista “Uniti per Simeri Crichi”, Davide Zicchinella, sostenuto dalla lista “Cambiamo Simeri Crichi” e Giuseppe Canistrà, alla guida della lista “Simeri Crichi nel cuore”.