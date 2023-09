Due rappresentati di Gioventù Nazionale Calabria ospiti del Parlamento europeo a Bruxelles

StrettoWeb

Nelle giornate del 21 e 22 settembre il Presidente Regionale di GN Calabria, Giuseppe Vacalebre, ed il Consigliere Nazionale degli Studenti, Mario Russo, sono stati protagonisti al Parlamento europeo di Bruxelles. Si è parlato di economia, finanza e Sud. Di giovani, di rilancio e ripartenze. “Ho avuto il piacere di partecipare ad una sessione di approfondimento in compagnia di Jan Van Brussel, policy advisor dell’ECR, su bilancio europeo, quadro finanziario pluriennale e, più in generale, tutte le opportunità di finanziamento per gli Stati membri. Mi sono reso conto, come mai prima d’ora, delle sconfinate possibilità che l’Italia e la Calabria possono ancora cogliere in Europa e dell’altrettanto sconfinato danno alla reputazione subito dalla nostra Nazione e dalla nostra Regione a causa del pressappochismo con cui la politica ha gestito finora le risorse comunitarie”.

L’Europa è la più grande opportunità per l’Italia ma, soprattutto, per il Sud.” sottolinea il consigliere Nazionale Russo. Ancora una volta i giovani risultano essere al centro e a tal proposito il Presidente Vacalebre conclude così: “Sono esperienze come queste che danno ai ragazzi appassionati di politica la possibilità di toccare con mano le istituzioni che ci governano. Quelli trascorsi a Bruxelles sono stati giorni di confronto, ascolto e conoscenza da vicino di una realtà di governance europea che spesso sentiamo lontana da noi quando invece dovremmo noi stessi sentirci attori principali di tutto ciò che accade in questi palazzi, attraverso la nostra attività politica che come GN e FDI svolgiamo quotidianamente sui nostri territori e al dialogo costante con i nostri parlamentari europei”