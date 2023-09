Il Dottore Favasuli, simbolo vero e sincero in una Reggina che cambia pelle continuamente

StrettoWeb

Foti, Praticò, Gallo, Saladini, Ballarino. Esclusa la prima, duratura e vincente era, ma anche l’ultima, appena iniziata, tutte le altre proprietà della Reggina non hanno avuto vita lunga. Negli ultimi otto anni la Reggina ha cambiato società troppo spesso, ripartendo due volte: c’è chi è andato e poi tornato, chi è rimasto e poi andato, chi è andato e non tornato più. Solo una persona, però, è rimasta sempre lì, al suo posto, in panchina, accompagnato da quella veloce corsetta che ormai tutti i tifosi amaranto conoscono a memoria: stiamo parlando del Dottor Pasquale Favasuli.

Anche con questa nuova società, la Fenice Amaranto, lui c’è. Dopo gli anni con Foti ha accettato anche di rimanere con Praticò, e poi con Gallo e Saladini. Ora c’è ancora, simbolo vero e sincero in una Reggina che cambia pelle continuamente. A tal proposito, è emozionante il post che gli ha dedicato la Pro Pellaro sui social. Eccolo integralmente.

“Il calcio è ormai un mondo complicato. Difficile ed estremamente insidioso. Contaminato da interessi di ogni natura e fagocitato da una drammatizzazione sempre più fegatosa e viscerale.

Ieri, nell’esordio della LFA Reggio Calabria a Locri, siamo stati felici nel (ri)vedere al proprio posto un uomo a modo suo “eccezionale”.

Un medico sportivo che anche noi della Pro Pellaro soprattutto negli ultimi due anni abbiamo imparato a conoscere da vicino.

Ed è proprio quello che appare.

Una persona per cui non fa differenza se l’atleta gioca in serie A o in prima categoria

Se è un ambizioso over di qualità superiore o un under 17 che vuole solo dare due calci spensierati ad un pallone.

Massima è la disponibilità

Totale è la gentilezza

Insuperabile la competenza.

Vero l’Amore per il Calcio.

Il dottor Pasquale Favasuli è quel pezzo di calcio nobile e perbene che ancora esiste e resiste.

Il medico del “sempre presente” al di là della categoria.

Ed eccoti di nuovo lì, al tuo posto

Con quella maglia che abbraccia tutta la nostra città, e a cui auguriamo presto il ritorno ai massimi livelli

Grazie Pasquale per la tua professionalità e per l’amore incondizionato che hai per lo sport di questa Città”.