Disposta l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro

La Procura dell’Aquila ha disposto l’autopsia per Matteo Messina Denaro. L’ex latitante è morto stamattina a 62 anni nell’ospedale dell’Aquila dove era ricoverato in una stanza blindata, dal mese di agosto. Il mafioso soffriva da tempo di un tumore al colon e da venerdì era entrato in coma irreversibile. I magistrati, si apprende, hanno disposto l’esame autoptico come atto dovuto. L’autopsia verrà eseguita nell’ospedale dell’Aquila.

“Presenteremo una proposta di legge per chiedere che venga fatta una autopsia a chi muore durante la detenzione. L’esame disposto per il boss Messina Denaro deve diventare una prassi perché molti ‘poveri cristi’ finiscono i loro giorni in carcere e le loro famiglie non sanno come sia successo“. Lo afferma Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, proponente il testo di legge.