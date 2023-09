Fa una diretta Facebook mentre guida e si schianta contro un’auto: feriti una mamma e due bambini

StrettoWeb

La storia che si ripete ma non insegna: a seguito del terribile incidente a Casal Palocco, nei pressi di Roma, dove ha perso la vita il piccolo Manuel, per colpa di una stupida challenge sul canale YouTube, ecco che un altro incidente, con le stesse modalità, stravolge la vita di una famiglia. La terribile vicenda è accaduta ieri ad Alatri, in provincia di Frosinone: un 27enne di origine magrebine, a tutto gas sulla strada, stava facendo una diretta Facebook quando, improvvisamente, si è schiantato contro una Nissan.

Coinvolti, ancora una volta, dei minori: nell’utilitaria infatti, viaggiavano una mamma e i suoi due figli. La piccola è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni, ma sembra non essere in pericolo di vita. La madre e il fratellino invece, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Alatri per le cura del caso.

Un episodio tragico che avrà conseguenze negative non solo sulla vita dei feriti ma anche, e soprattutto, su quella del conducente al cellulare: l’uomo infatti, secondo quanto emerso finora, potrebbe essere indagato per tentato omicidio stradale. Il video, da brividi, mostra il momento dello schianto, con la musica ad alto volume e un’Audi, impazzita, che corre a folle velocità. L’ennesimo incidente. l’ennesimo episodio che mette a repentaglio la vita di esseri umani, tutto per colpa di qualche like.