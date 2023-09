Diokovick G.O.A.T. nel tennis di tutti i tempi?

StrettoWeb

Nello sport esiste un appellativo che viene assegnato a colui che viene considerato il migliore di sempre in uno sport specifico. Si chiama G.O.A.T. vale a dire Greatest Of All Time ovvero il più grande di tutti i tempi e dopo la vittoria di Novak Djokovich agli ultimo U.S. Open di tennis penso che gli spetti di diritto.

Probabilmente è impossibile definire un giocatore il migliore di tutti i tempi sia che si parli di tennis, calcio o qualsiasi altra disciplina perché ovviamente uno è migliore in quel tempo con gli avversari che ci sono in quel periodo e in quel contesto particolare. Innumerevoli sono, per esempio, le discussioni su chi nel calcio sia stato il migliore tra Pelè o Maradona, con chi asserisce che se Maradona avesse fatto la vita più da atleta avrebbe vinto più di Pelè, altri che affermano che Pelè era si fortissimo ma aveva una grande squadra che gli ha permesso di vincere tre volte il campionato del mondo, o chi definisce Maradona genio e sregolatezza e proprio per quel suo modo di concepire la vita essere un artista e che con quella scomparsa prematura lo ha fatto ancor più restare nella storia. Ma poi ognuno dice la sua e pochi giorni fa una rivista di calcio fa una classifica dei 100 più forti calciatori di tutti i tempi e mette al primo posto Messi, al secondo Pelè, al terzo Maradona ed al quarto Cristiano Ronaldo. Questo per spiegare che ognuno ha la sua opinione e ognuno porta l’acqua al suo mulino, con chi conteggia chi ha vinto di più, chi ha fatto più goal, chi ha fatto più partite ecc. ecc.

Fatta questa premessa penso che quello che sta facendo Novak Djokovich nel tennis al momento non l’abbia fatto ancora nessuno. Ha vinto più tornei dello slam di tutti raggiungendo l’incredibile numero di 24, ha vinto più tornei Atp 1.000 di tutti, (sono i tornei inferiori solo ai quattro degli slam), è stato numero uno per più settimane di tutti, ha vinto più soldi di tutti e quindi sicuramente si può affermare che se non è stato il più grande di tutti i tempi sicuramente è il tennista che ha vinto di più tra tutti.

Ma quello che sorprende di più è questa sua determinazione nel raggiungere record in continuazione che alla veneranda età di 36 anni un’età che per molti vuol dire appendere la racchetta al chiodo è ancora fortissima e che viene ancor più esaltata anche in partite di oltre quattro ore che ovviamente dovrebbero avvantaggiare avversari più giovani.

Ho giocato a tennis per molti anni e la maggior parte dei tennisti afferma con convinzione, compreso il sottoscritto, che l’arte che aveva Roger Federer era irraggiungibile per tutti e che dal punto di vista estetico la classe dello svizzero è ineguagliabile, altri affermano che Nadal soprattutto sulla terra rossa era praticamente imbattibile (14 trionfi al Roland Garros parigino) ma onestamente devo affermare che se anche Novak può essere risultato antipatico in certe occasioni, infatti quasi sempre ha giocato con il pubblico contro, è stato ed è un tennista che sul campo di tennis ha fatto e continua a fare cose straordinarie, da tutto se stesso e che finché contro di lui non si vince l’ultimo quindici si ha sempre la possibilità di spuntarla e di vincere la partita.

Onore quindi a Djokovich che non ha alcuna intenzione di smettere e che probabilmente (Alcaraz permettendo) può arrivare addirittura ad avvicinare i 30 slam che lo definirebbero sicuramente ed indiscutibilmente il G.O.A.T. del tennis mondiale.