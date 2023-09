Di Nunno (Lecco), accuse pesantissime a Brescia e Cellino: “ha amici…”. E cita la Reggina

StrettoWeb

Sabato si gioca Lecco-Brescia. Che strano effetto, per i tifosi della Reggina, i cui destini questa estate si incrociavano proprio con quello delle due lombarde. Sul campo, a sfidare i lacustri sarebbero dovuti essere proprio gli amaranto, ma sappiamo bene come sono andate le cose e per colpa di chi. Ad infiammare intanto la sfida tutta lombarda ci pensa il patron del Lecco Di Nunno, non nuovo ad uscite “forti”

“Le Rondinelle non meritano di essere in B”, titola il Giornale di Brescia. In un’intervista al quotidiano bresciano, Di Nunno ha anche citato Cellino e la Reggina: “Cellino ha amici importanti e la Reggina aveva tutti contro, lui è stato furbo”.