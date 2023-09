De Luca a Salvini: “hai paura che spieghi vera autonomia a leghisti?”

StrettoWeb

“Caro Matteo Salvini, penso che un ministro della repubblica debba dare lezioni di democrazia e agevolare sempre la partecipazione. Invece nulla di tutto questo. Mi chiedo perché non consenti alla comunità di Sud chiama Nord di partecipare al tuo evento. Basterebbe un tuo invito ufficiale per poter partecipare ovviamente in maniera pacifica alla vostra manifestazione di Pontida per parlare di Autonomia. Vorrei spiegare alla platea della Lega presente a Pontida che l’autonomia di Calderoli è un progetto bluff. Forse hai paura di questo?“. Lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e Sindaco di Taormina.

“Ti porterei il nostro statuto dell’autonomia siciliana e ti racconterei come a livello legislativo si ottiene davvero e in maniera irreversibile l’autonomia differenziata. Cosa che ovviamente non accadrebbe con la riforma Calderoli. Consentimi questo confronto e se non hai paura facci partecipare a Pontida. A dimostrazione della nostra collaborazione, sono qui a invitarti ufficialmente a partecipare e intervenire sul Palco all’evento di domani, venerdì 15 settembre, che si svolgerà a Monza per il lancio della mia candidatura alle suppletive del collegio senatoriale di Monza e Brianza”, conclude De Luca.