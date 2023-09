Cateno De Luca: “pronto ad andare a Pontida per spiegare davvero cosa significa Autonomia differenziata”

StrettoWeb

“Sono pronto ad andare a Pontida, alla festa della Lega, per spiegare davvero cosa significa Autonomia differenziata, vediamo se Salvini o Calderoli vorranno confrontarsi con me sul tema o se scapperanno”, lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e Sindaco di Taormina, che venerdì 15 settembre a Monza darà il via alla campagna elettorale per le suppletive del collegio senatoriale di Monza e Brianza.

“La riforma Calderoli sull’autonomia è solo un bluff, un tema da campagna elettorale visto che la Lega di Salvini è in crisi di consensi e cerca di risalire la china. Ma l’emendamento approvato ieri, presentato dal Pd, di fatto annacqua definitivamente l’autonomia. Infatti il governo centrale potrà revocare a proprio piacimento l’autonomia alle Regioni. Altro che ‘Roma ladrona’ e ‘stop al centralismo romano’, i capisaldi della vecchia Lega, qui si rafforza ancor di più Roma che metterà definitivamente un cappio al collo alle Regioni. Io non ho paura dell’autonomia, mi preoccupano piuttosto i finti autonomisti”, tuona Cateno De Luca, che aggiunge: “Per le prossime europee stiamo lavorando a un progetto territoriale che metta insieme sindaci e amministratori locali, facendo leva sul civismo. Siamo tirati per la giacchetta da tutti, del resto i nostri voti fanno gola. L’ho detto a Renzi e lo ribadisco oggi a Fioroni dopo aver letto anche la sua intervista dove mi tira in ballo: faremo le elezioni europee a modo nostro, senza aver paura di mostrarci per quello che siamo e che rappresentiamo. Non mi piacciono le rievocazioni di progetti superati. Anche all’amico Mastella ho detto che voglio valorizzare il territorio, su quello ci può essere convergenza, no su sbiadite margherite”, conclude De Luca.