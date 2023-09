Elezioni Monza, De Luca annuncia: “lunedì depositeremo le firme alla Corte d’Appello di Milano”

StrettoWeb

“Il mitico on. Giuseppe Lombardo che è nella Brianza mi ha comunicato che abbiamo concluso la raccolta firme con 350 sottoscrizioni autenticate e 290 certificati elettorali già rilasciati dai vari uffici comunali”, è quanto afferma Cateno De Luca. “Domani mattina verranno rilasciati i 60 certificati elettorali mancanti e lunedì mattina presenteremo tutta la documentazione della nostra candidatura alla Corte di Appello di Milano”, rimarca De Luca.

“Ringrazio tutti i 350 sottoscrittori, gli autenticatori e gli uffici comunali per la pronta collaborazione. A Giuseppe Lombardo va il ringraziamento di tutto il movimento Sud chiama Nord per il suo proverbiale spirito di abnegazione che è sempre merce più rara in politica”, conclude De Luca.