Cateno De Luca lancia la campagna elettorale a Monza e attacca Salvini: “mai con il cappello in mano”

StrettoWeb

Cateno De Luca ha aperto la propria campagna elettorale per la sua candidatura alle elezioni suppletive al Senato del prossimo 22 – 23 ottobre nel collegio Monza – Brianza (dove venne eletto Silvio Berlusconi), in una Teatro Binario gremito di cittadini e simpatizzanti. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord si propone in alternativa agli schieramenti soliti (Centro/Destra e Centro/Sinistra), portando un’operazione che sicuramente sarà utile per le elezioni europee dove lo stesso De Luca ha ufficilizzato la sua discesa in campo in tutta Italia.

“La competenza senza confini, aggiusto i disastri degli altri, questo è il nostro slogan ed è quello che ho sempre fatto laddove sono diventato sindaco”, rimarca De Luca. “Sarà una campagna elettorale diversa, non solo perché ci sarà il provocatore De Luca che ha fatto irritare Salvini, ma perché c’è un pezzo d’Italia che non viene a presentarsi con il cappello in mano. Io non sono disoccupato. Ci proponiamo a rappresentare il popolo”, rimarca De Luca. “Io a Pontida? Vorrei spiegare alla platea della Lega che l’autonomia di Calderoli è un progetto bluff. Forse il vicepremier Salvini paura di questo?“, conclude De Luca.