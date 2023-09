De Luca prepara i cannoli siciliani in tv e lancia un messaggio a Salvini: “te li porto a Pontida” | FOTO

StrettoWeb

Campagna elettorale per Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, candidato in vista delle suppletive che si terranno il prossimo 22 e 23 ottobre nel collegio di Monza – Brianza. “Gustoso Appuntamento a “Parla Come Mangi” su Telelombardia. Oggi ho avuto il piacere di partecipare alla trasmissione “Parla Come Mangi” condotta dalla fantastica Giorgia Colombo”, afferma Cateno De Luca. Durante la trasmissione, ho preparato in diretta un autentico cannolo siciliano con ricotta e crema al cioccolato, un vero tripudio di sapori direttamente dalla Sicilia. Ho preparato anche il cannolo del sindaco con la mia ricetta brevettata! E davanti al “cannolo del sindaco” ho lanciato un ulteriore appello a Matteo Salvini. Ma davvero non ci vuoi a Pontida? Noi veniamo in pace! Ti portiamo i cannoli”, rimarca De Luca.

“È stato un momento divertente e gustoso, che spero abbia reso il messaggio ancora più chiaro: la nostra partecipazione a Pontida è un’opportunità di dialogo e confronto su un tema che sta a cuore ad entrambi, ovvero quello dell’autonomia differenziata”, conclude De Luca.