De Luca in Basilicata: inaugurata la nuova sede di Sud chiama Nord a Potenza

StrettoWeb

Cateno De Luca sbarca in Basilicata per l’inaugurazione, a Potenza, in via Parma 18, della nuova sede di Sud chiama Nord. “Oggi siamo qui, una regione ricca di storia e cultura, ma che affronta sfide importanti per il suo sviluppo futuro. Sud Chiama Nord è qui per rappresentare un’alternativa, un nuovo modo di fare politica basato sulla buona amministrazione e sull’attenzione ai bisogni dei cittadini. Non abbiamo bisogno di “soldatini” o di politica fine a se stessa. La nostra missione è quella di lavorare per il benessere della comunità, per garantire servizi efficienti e trasparenti. Vogliamo rafforzare i palazzi municipali, promuovere una politica del territorio e costruire un sistema federale che dia più potere alle amministrazioni locali“, è quanto evidenza il sindaco di Taormina.

“Sud Chiama Nord è un movimento aperto a chiunque condivida i nostri valori e la nostra visione. Siamo nati come movimento civico in Sicilia con Sicilia Vera e oggi portiamo il nostro messaggio anche in Basilicata attraverso Sud chiama Nord. Vogliamo parlare con i sindaci da amministratori ad amministratori. Le prossime elezioni regionali rappresentano un’opportunità importante. Vogliamo vedere più amministratori competenti e meno politici di professione. Voglio ringraziare Vincenzo Clemente con il quale oggi si avvia un percorso per la Basilicata”, conclude il leader di Sud chiama Nord.