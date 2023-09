Davvero esistono zone franche libere dalla ‘ndrangheta?

StrettoWeb

“La ‘ndrangheta esercita il controllo del territorio, esprime il proprio potere, attraverso l’imposizione del pizzo. Sì sa anche che non è sempre questa la principale e più importante voce di introiti per la ‘ndrangheta. Non sono i soldi che mancano: attraverso la pressione del racket più che fare cassa la ‘ndrangheta controlla capillarmente tutti. Il suo sistema fiscale non ammette evasori! Per questo le intimidazioni diventano sempre più violente: mollare significherebbe perdere potere, un’eventualità non contemplata nel sistema criminale mafioso. Non rispettano nessuno, non ci sono vie alternative“. Lo si legge in una nota stampa di Pino Masciari, imprenditore calabrese testimone di giustizia.

“Chi nega questo sistema, affermando l’esistenza di “zone franche”, non è credibile! Com’è possibile che ci siano ancora imprenditori che affermano di non avere mai subito minacce e di poter lavorare liberamente? Negano l’evidenza o hanno già saldato il conto, magari con altra merce di scambio?

Non è nascondendo la testa sotto la sabbia che si affronta la criminalità organizzata, non è negando di essere caduti nella loro rete che si elimina il problema.

Più verità, più coerenza, più autenticità da parte di tutti è ciò che potrebbe rendere maggiormente efficace la lotta alla mafia“, conclude Masciari.