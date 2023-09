Danneggiati da vaccino: in protesta a Roma anche la famiglia del giovane reggino Angelo Tedesco

StrettoWeb

“Danneggiati dal vaccino e abbandonato dallo Stato“, ma anche tanti giovani morti improvvisamente. Un numero esponenziale di morti. Oggi queste vittime, insieme ai famigliari di chi non c’è più, hanno protestato a Roma. Semplicemente per ricordare a tutti che loro esistono, che le loro malattie dovute ai vaccini esistono, che i loro giovani sono morti per aneurismi, infarti o altro, a causa dei vaccini. E ci sono le prove scientifiche di questo scempio, anche se si vogliono spazzare via e nascondere sotto al tappeto.

L’evento di protesta è stato organizzato dall’Associazione Danni Collaterali. Alla manifestazione hanno preso parte anche i famigliari del giovane reggino Angelo Tedesco, morto per aneurisma nel luglio 2021 dopo l’inoculazione del vaccino anti Covid. Era accaduto dopo meno di un giorno dalla morte improvvisa del 35enne Diego Laurendi, il noto titolare del Gran Caffè anch’egli stroncato da un aneurisma cerebrale, pochi giorni dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino anti-Covid.

Tedesco, invece, 41 anni, era responsabile amministrativo di System House, anche lui molto noto e ben voluto in città. Ad ucciderlo è stato un aneurisma cerebrale che ha lasciato sgomenta l’intera città.