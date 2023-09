Dalla Reggina al Frosinone, Antonio Lagonigro vola in serie A e ringrazia tutti: “Reggio sarà sempre nel mio cuore”

StrettoWeb

Antonio Lagonigro è l’ennesimo “figlio del Sant’Agata” che spicca il volo verso la serie A: il giovanissimo portiere di Reggio Calabria, appena 17enne, ha infatti firmato ieri con il Frosinone e giocherà nel Campionato Primavera 1, il principale torneo giovanile nazionale, con le big del calcio italiano.

Lagonigro lo scorso anno ha giocato nella Reggina Primavera, ma si è allenato spesso con la prima squadra di Pippo Inzaghi che l’ha convocato in tre occasioni in serie B nelle partite contro Modena, Cosenza e Parma. La stagione precedente, ad appena 15 anni, aveva disputato il Campionato Under 17 dopo essere cresciuto nella scuola calcio Segato di Reggio Calabria.

Antonio Lagonigro, particolarmente soddisfatto e orgoglioso del risultato raggiunto, ci tiene molto a ringraziare il suo storico allenatore, mister Marino, che ha accompagnato Antonio sin da bambino e per lui è stato come un padre sportivo; il suo preparatore nella Reggina, Stefano Pergolizzi, che ha fortemente creduto in lui e che il ragazzo ammira molto come un modello da seguire; e anche il direttore Lucidi, professionista validissimo, e tutti gli allenatori e i dirigenti che hanno creduto in lui: “porterò Reggio sempre nel mio cuore e rivolgo un grande in bocca al lupo alla Reggina che possa ritornare ai fasti di un tempo” confida emozionato ai microfoni di StrettoWeb.