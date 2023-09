Croce Rossa e Università di Messina insieme per il Diritto Internazionale Umanitario

StrettoWeb

“Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) regola le relazioni tra Stati, Organizzazioni Internazionali ed altri soggetti di diritto internazionale durante un conflitto armato. Costituisce una parte importante del diritto internazionale pubblico, che comprende le regole consuetudinarie, nonché i trattati internazionali applicabili ai conflitti armati internazionali e non internazionali. Queste norme proteggono sia le persone che non prendono, o non prendono più, parte al conflitto, sia determinati beni civili, limitando le parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) è promotore e custode del Diritto Internazionale Umanitario” (da www.cri.it).

Al fine di dare ampia diffusione del Diritto Internazionale Umanitario sia all’interno del Movimento sia all’esterno, il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio dell’Università di Messina, organizza un Corso di Diritto Internazionale Umanitario per Operatori Internazionali. Il Corso, rivolto a personale CRI, Enti e Associazioni, come anche a studenti universitari, che svolgono, o intendano svolgere, la propria attività in ambito umanitario, si terrà dal

25 al 29 settembre 2023 presso l’aula “ex merceologia” in Piazza Pugliatti n.1.

Durante il Corso, diretto da S.lla Katia Donatella Liuzzo coadiuvata da un team di esperti DIU, verranno trattati argomenti quali “Vecchi e nuovi conflitti”, “Mezzi e metodi di combattimento: le nuove tecnologie” e “Trattamento dei prigionieri di guerra”. Sono previste esercitazioni in itinere per l’analisi e la risoluzione di casi pratici, nonché una prova d’esame scritta. A chiusura del Corso, durante il quale verrà ricordato il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Per ulteriori dettagli, consultare il programma del corso.