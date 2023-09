Cosenza in casa della corazzata Palermo. I convocati e le parole di Caserta: “approcciare è facilissimo”

StrettoWeb

Il Cosenza gioca d’anticipo. Domani sera è prevista la sfida in casa del Palermo, una delle favorite alla vigilia per la vittoria del torneo, come dimostra anche l’inizio di campionato. Oggi, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Fabio Caserta. “Io penso al Palermo e a mettere la formazione migliore dall’inizio”, ha detto senza fare troppi calcoli. “Ragioniamo gara dopo gara, credo poco al turnover. Non facciamo tabelle. Abbiamo fatto una preparazione lavorando giorno dopo giorno. E’ sempre il risultato che condiziona le opinioni alla fine, io dico che la condizione fisica c’è. Questa squadra, dai dati che abbiamo, sta bene”.

E sulla squadra: “i ragazzi sono tutti disponibili e utilizzabili tranne Martino Approcciare una partita del genere? Secondo me è facile. Andare a Palermo il venerdì sera, dove tutti ti guardano, in uno stadio bellissimo, dona gli stimoli necessari. E ce ne sono tantissimi”. Gli stimoli, insomma, vengono da sé: “anche squadre big come la Samp possono avere difficoltà. Fare valutazioni ora mi sembra prematuro. La partita di Palermo è bella da giocare è c’è tanto da perdere per noi. I rosa hanno giocatori esperti e l’imbarazzo della scelta, ma le partite non si perdono a tavolino. In B non ci sono risultati scontati, ce la giochiamo per tornare con un risultato positivo”.

I convocati

Portieri

12 Lai

1 Micai

77 Marson

Difensori

17 Cimino

11 D’Orazio

6 Fontanarosa

33 La Vardera

13 Meroni

3 Rispoli

2 Sgarbi

23 Venturi

Centrocampisti

14 Calò

34 Florenzi

26 Praszelik

24 Viviani

42 Voca

98 Zuccon

Attaccanti

20 Arioli

31 Canotto

19 Crespi

10 Forte

7 Marras

30 Mazzocchi

9 Tutino